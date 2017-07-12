Переговоры по закону о санкциях против РФ в Палате представителей зашли в тупик

Обсуждение в Палате представителей США нового законопроекта о санкциях в отношении России застопорилось. Как сообщает агентство Bloomberg, представители Демократической партии остались недовольны изменениями, которые внесли в документ сенаторы.
Камнем преткновения стал пункт о том, что при попытках администрации президента ослабить санкции лишь спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан может инициировать голосование по противодействию этим усилиям. При этом в верхней палате Конгресса — Сенате — подобным правом обладает любой её член.
Демократы из Палаты представителей опасаются, что таким способом республиканцы хотят поддержать намерения Трампа снять санкции и блокировать действия демократического меньшинства, которое будет этому противиться.
Напомним, ожидалось, что члены нижней палаты Конгресса в ближайшее время проголосуют по законопроекту о санкциях в отношении России и Ирана, ранее единогласно поддержанному сенаторами.
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