Задержанным на Украине российским пограничникам грозит до десяти лет тюрьмы

Во время расследования сотрудники пограничной службы будут находиться в херсонском СИЗО.

Сотрудникам ФСБ, задержанным 30 июня на территории Украины, грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщила прокуратура Херсонской области.

Пограничников обвиняют в умышленном посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Напомним, накануне апелляционный суд Херсонской области постановил заключить российских пограничников под стражу.

Ранее Лайф писал, что двое россиян были задержаны в конце июня на территории Украины. У мужчин не было при себе документов. По словам российских военных, они выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений в районе города Армянска, но сбились с маршрута и потеряли ориентировку.