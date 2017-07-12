В Конгрессе запланировали выделение $1,6 млрд на строительство "стены Трампа"

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В Конгрессе запланировали выделение $1,6 млрд на строительство "стены Трампа"

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Wolfgang Rattay

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал законопроект, предусматривающий выделение 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе. Как отмечает издание The Hill, документ фактически опровергает заверения Дональда Трампа, что Мексика профинансирует строительство стены.

— Обеспечение безопасности американцев и защита нашей родины являются главным приоритетом. Этот законопроект о финансировании предоставляет ресурсы для того, чтобы начать строительство стены вдоль нашей южной границы, — прокомментировал член Палаты представителей Джон Картер.

Кроме того, он добавил, что документ позволяет расширить существующую инфраструктуру пограничной безопасности, нанять больше агентов по пограничному патрулированию и организовать операции по задержанию.

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