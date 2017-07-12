Против генпрокурора Украины открыто дело о неуплате налогов

Расследованием обвинений в адрес Юрия Луценко займутся другие прокуроры — из специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В отношении генпрокурора Украины Юрия Луценко начато расследование по факту неуплаты налогов. Это произошло после критики, которую озвучил против него депутат Верховной рады Олег Ляшко.

Как сообщал Лайф, обвинения Ляшко касались дома площадью в 900 квадратных метров, который, по его словам, числится за 76-летним тестем генпрокурора. Нардеп потребовал заплатить за недвижимость налоги и обвинил Луценко в нарушении законов.

Теперь этим вопросом занялась Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что ведомство внесло в единый реестр досудебных расследований два обращения Ляшко о возбуждении уголовных производств по озвученным фактам.