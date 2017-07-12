Серёга, не быкуй. Опубликовано видео допроса полицейского, убившего бывшую жену

Подозреваемый заявил, что в момент совершения преступления находился в состоянии аффекта.

Паблик Mash опубликовал видео допроса полицейского Сергея К., который 11 июля на трассе под Таганрогом застрелил свою бывшую жену и тяжело ранил её отца.

Задержанный рассказал своим теперь уже экс-коллегам (ранее стало известно, что подозреваемого уволили из правоохранительных органов. — Прим. Лайф), что избавился от орудия преступления.

— Потом я его просто скинул и всё, — заявил Сергей К. и предложил поехать на место убийства для проведения следственного эксперимента.

Один из сотрудников полиции назвал и оружие, из которого полицейский убил бывшую супругу — СКС. По всей видимости, речь идёт о самозарядном карабине Симонова. Винтовка, как уверяет подозреваемый, была зарегистрирована.

По словам Сергея К., в момент совершения преступления он находился в состоянии аффекта, но сейчас готов сотрудничать со следствием и рассказать о произошедшем.