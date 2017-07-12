Создатель "Игры престолов" станет продюсером нового сериала HBO

Читайте также

Создатель "Игры престолов" станет продюсером нового сериала HBO

44

Джордж Р.Р. Мартин. Фото: © REUTERS/Robert Galbraith

В основе сюжета нового телепроекта HBO будет лежать книга о постапокалиптической Африке.

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и огня", который лёг в основу сценария нашумевшего сериала HBO "Игра престолов", выступит в качестве исполнительного продюсера нового сериала.

Очередной проект телеканала HBO будет снят по мотивам фантастического романа Ннеди Окорафор "Кто боится смерти". Об этом писательница сообщила на своей странице в "Твиттере".

Роман афроамериканской писательницы опубликован в 2010 году. Действие книги разворачивается в постапокалиптической Африке. Произведение получило название в честь одной из главных героинь — Онесону, что в переводе с языка игбо, распространённого в Нигерии, означает "Кто боится смерти".

Сам Джордж Мартин в своём блоге подтвердил, что примет участие в разработке нового сериала HBO, однако подчеркнул, что будет всего лишь одним из нескольких исполнительных продюсеров и никаким образом не будет принимать участия в написании сценария. По словам Мартина, ему в первую очередь нужно закончить "Ветра зимы" — следующую часть в истории борьбы за престол Семи королевств.

Новый сезон "Игры престолов" стартует 16 июля 2017 года. В отличие от предыдущих, седьмой сезон будет состоять всего из семи серий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!