Создатель "Игры престолов" станет продюсером нового сериала HBO

В основе сюжета нового телепроекта HBO будет лежать книга о постапокалиптической Африке.

Писатель Джордж Мартин, автор цикла "Песнь льда и огня", который лёг в основу сценария нашумевшего сериала HBO "Игра престолов", выступит в качестве исполнительного продюсера нового сериала.

Очередной проект телеканала HBO будет снят по мотивам фантастического романа Ннеди Окорафор "Кто боится смерти". Об этом писательница сообщила на своей странице в "Твиттере".

My novel WHO FEARS DEATH has been optioned by @HBO & is now in early development as a TV series with George RR Martin as executive producer. pic.twitter.com/POF7Dj2hWP — Nnedi Okorafor, PhD (@Nnedi) 10 июля 2017 г.

Роман афроамериканской писательницы опубликован в 2010 году. Действие книги разворачивается в постапокалиптической Африке. Произведение получило название в честь одной из главных героинь — Онесону, что в переводе с языка игбо, распространённого в Нигерии, означает "Кто боится смерти".

Сам Джордж Мартин в своём блоге подтвердил, что примет участие в разработке нового сериала HBO, однако подчеркнул, что будет всего лишь одним из нескольких исполнительных продюсеров и никаким образом не будет принимать участия в написании сценария. По словам Мартина, ему в первую очередь нужно закончить "Ветра зимы" — следующую часть в истории борьбы за престол Семи королевств.

I think journalism died the day the internet was born... @Nnedi's WHO FEARS DEATH is in development w/@HBO Read More https://t.co/ymUNTRydeX pic.twitter.com/fz6r0hwrBN — George RR Martin (@GRRMspeaking) 11 июля 2017 г.

Новый сезон "Игры престолов" стартует 16 июля 2017 года. В отличие от предыдущих, седьмой сезон будет состоять всего из семи серий.