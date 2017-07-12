В Канаде освобождённый из сети кит убил своего спасителя

Удар, нанёсший человеку несовместимые с жизнью травмы, млекопитающее нанесло в тот момент, когда спала последняя удерживавшая его верёвка.

Канадский рыбак Джо Хоулетт, известный своей самоотверженной работой по спасению запутавшихся в сетях и канатах китов, погиб от удара очередного спасённого морского гиганта. Об этом сообщает издание Medicine Hat News.

Трагедия произошла неподалёку от городка Шиппаган в канадской провинции Нью-Брансуик, куда 59-летний Хоулетт вместе со своей командой прибыл, чтобы спасти североатлантического кита.

Как рассказали очевидцы, всё произошло в тот момент, когда Джо перерезал последнюю верёвку, удерживавшую морское млекопитающее. Кит нанёс удар, и травмы, полученные рыбаком, оказались смертельными.

— Джо определённо не хотел бы, чтобы мы остановились из-за этого. Спасать китов — это то, что он любил. И я знаю, насколько он хорошо себя чувствовал после того, как разрезал путы, удерживавшие этого кита, — приводит издание слова близкого друга и члена команды погибшего рыбака Маки Грина.

За последние 15 лет Джо Хоулетт спас около двух десятков морских гигантов, обречённых на гибель, если бы не помощь со стороны неравнодушных людей.