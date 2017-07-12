Роман Абрамович подарил игрокам "Челси" дорогие часы за победу в АПЛ

При этом никто из футболистов до сих пор почему-то не выложил фотографию подарка в социальные сети.

Игроки лондонского "Челси" за победу в Английской премьер-лиге в сезоне 2016/17 годов получили от владельца клуба Романа Абрамовича дорогие часы.

Как сообщило издание The Sun, стоимость каждого из хронометров может достигать 30 тысяч фунтов стерлингов. Любопытно, что сами часы никто из футболистов до сих пор так и не показал.

При этом таблоид напомнил, что год назад владелец футбольного клуба "Лестер Сити" Вичай Шриваддханапрабха за победу в чемпионате подарил каждому из своих футболистов по спорткару BMW стоимостью около 100 тысяч фунтов.

Справедливости ради отметим, что тот чемпионский титул стал первым в 132-летней истории клуба из Лестера, тогда как "Челси" уже шесть раз праздновал победу в чемпионате, причём дважды — за последние три года.