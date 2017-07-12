МВД Абхазии заплатит 1 млн рублей за информацию об убийце туриста из России

По факту убийства российского гражданина прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело.

Министерство внутренних дел Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за сведения о месте нахождения преступников, причастных к убийству гражданина России в Гудаутском районе республики.

— За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вооружённые грабители напали на группу россиян. Один из отдыхающих оказал сопротивление преступникам и был серьёзно ранен. Он скончался в больнице.