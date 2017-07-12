В Великобритании копьеметатель-паралимпиец из ОАЭ погиб во время тренировки

Трагический инцидент произошёл за неделю до старта чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне.

36-летний Абдулла Хаяйей получил удар по голове металлическим шестом на стадионе в Лондоне во время подготовки к предстоящему чемпионату мира по лёгкой атлетике. Об этом сообщает Daily Mail.

Paralympic athlete dies after an 'incident' at a London training ground https://t.co/gsZOQLtfG6 pic.twitter.com/RVrXv2n5UQ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 11 июля 2017 г.

Звонок в скорую поступил не сразу. По словам очевидцев, пострадавшему попытались оказать первую помощь, однако через 20 минут спортсмен скончался.

Полиция закрыла лондонский спортивный центр, где произошла трагедия, для проверки по технике безопасности. По словам стражей порядка, металлический шест являлся частью спортивного зала.

Паралимпийский дебют Хаяйея состоялся в прошлом году на Паралимпиаде в Рио-2016. Спортсмен стал шестым в метании копья. Церемония открытия чемпионата мира по лёгкой атлетике начнётся с минуты молчания в память о погибшем атлете.

— Мы все опустошены этой трагической новостью о кончине Абдуллы. Мысли, молитвы и соболезнования всего паралимпийского движения связаны с его семьёй, друзьями и товарищами по команде, а также со всем Национальным Паралимпийским комитетом ОАЭ. Мы все в шоке от этой страшной трагедии, — сообщил председатель Международного паралимпийского комитета Филипп Крейвен.