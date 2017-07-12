Трамп перенёс визит в Великобританию на следующий год

В администрации президента США это решение объясняют его противоречивым графиком.

Дональд Трамп в первый год своего президентства в Великобританию не приедет. Как сообщает ABC News, в качестве причины Белый дом называет "конфликт планирования" — противоречия в графике американского лидера.

Представители администрации Трампа уже связались с официальным Лондоном для того, чтобы подтвердить планы по переносу визита на следующий год, 2018-й.

Напомним, в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20 Трамп дал понять, что обязательно посетит её страну. Вместе с тем он уклонился от каких-либо подробностей, касающихся сроков и подробностей своего приезда.

Ранее Лайф сообщал, что против визита Трампа выступал мэр Лондона Садик Хан. В начале июня он обратился к правительству с призывом отменить запланированный визит президента США — это произошло после того, как лондонский градоначальник подвергся острой критике хозяина Белого дома.