Москва стала самым комфортным российским мегаполисом

Столица располагает широкими финансовыми возможностями, в ней также "продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий".

Столичная городская среда является наиболее благоприятной для проживания в числе городов-миллионников России. Об этом со ссылкой на исследование Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и КБ "Стрелка" "Индекс качества городской среды" пишут "Известия".

При этом Москва стала единственным городом, состояние которого в этой выборке оценено как "хорошее". В индексе качества городской среды российская столица набрала 73%, а лидерство в рейтинге ей обеспечили широкие финансовые возможности.

Также отмечается, что в в Москве "продуманно и целенаправленно занимаются созданием комфортных условий для жителей".

Следом за столицей располагаются Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%), причём им удалось обойти Москву в пункте "Социально-досуговая зона". Превзойти столицу по всем другим разделам эти города не смогли.

Аутсайдером стал Волгоград — его суммарный показатель составил 32%. Низкие суммы у него и по всем пунктам индекса.

В основу индекса качества городской среды легли 45 отечественных и международных систем оценки. Его разработка осуществлена с учётом таких критериев, как безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие.