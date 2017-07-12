На первую встречу с Мейвезером Макгрегор надел исписанный ругательствами костюм

Ирландец пообещал нокаутировать своего соперника в четвёртом раунде, поскольку добивать его ещё в первом было бы нечестно по отношению к зрителям, пришедшим на шоу.

До поединка американского боксёра Флойда Мейвезера с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором осталось чуть больше месяца, и пресс-тур в поддержку этого события стартовал. Бойцы, в течение нескольких месяцев обменивавшиеся любезностями в соцсетях, впервые встретились лицом к лицу.

Ирландец остался верен себе: он не только сыпал остротами, но и хвастливо обещал "уложить Мейвезера в четвёртом раунде".

— Я не боюсь его, не боюсь его ограниченного набора приёмов на ринге. Если бы это был настоящий бой, то нам не потребовалось бы и раунда, — заверил присутствовавших на пресс-конференции в Лос-Анджелесе Макгрегор.

Высмеял он и внешний вид своего будущего соперника, который явился на мероприятие в спортивном костюме. Сам Макгрегор при этом был одет в чёрный пиджак с белыми полосками, складывающимися из ругательства f**k you.

На все обещания оппонента поколотить его Мейвезер ответил тем, что Макгрегор выглядит хорошо для бойца, зарабатывающего за поединок семи- и восьмизначные суммы.

— Но я боец, который получает девятизначные суммы, — подчеркнул Мейвезер, припомнив бой против Мэнни Пакьяо, который обогатил его почти на 280 миллионов долларов.

Добавим, что поединок Мейвезера против Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе.