Администрация Трампа ограничила прменение софта "Лаборатории Касперского"

На программное обеспечение российской компании не будут заключаться контракты в отрасли информационных технологий и цифрового оборудования.

Власти США вычеркнула "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, чьим софтом пользуются правительственные агентства. Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит заявление Администрации общих служб США (GSA), согласно которому это решение принято исходя из приоритетов "обеспечения целостности и безопасности систем правительства США".

Программное обеспечение "Лаборатории Касперского" было удалено из списков, которые имеют отношение к контрактам на услуги в сфере цифрового оборудования и информационных технологий.

Таким образом, государственные структуры Соединённых Штатов теперь не могут закупать продукцию "Лаборатории Касперского" в рамках контрактов и тендеров GSA. При этом отмечается, что если закупки будут осуществляться не через GSA, то госорганам сотрудничество с российской компанией не запрещается.