ООН приостановила кампанию по вакцинации против холеры в Йемене

Предназначенную для этой страны вакцину, по всей видимости, отправят в другие нуждающиеся регионы.

Организация Объединённых Наций заявила о приостановлении кампании по профилактической вакцинации против холеры в Йемене. Как сообщает издание New York Times, все усилия специалистов сводят на нет разгул болезни и непрекращающаяся война.

По словам координатора помощи ООН в Йемене Джейми Макголдрика, что планы пришлось отложить из-за сложностей в доставке вакцины в страну, система здравоохранения которой оказалась искалечена, а доступ во многие районы закрыт из-за боевых действий.

Сотрудники ООН предположили, что дозы вакцины, предназначенные для Йемена, вероятнее всего, отправят в другие страны, которым также угрожает распространение холеры.

Напомним, число заболевших этой болезнью в Йемене достигло 313 тысяч человек, при этом более 2100 заболевших уже скончались.