Новый фильм Тарантино расскажет о жестоком убийце Чарльзе Мэнсоне

События картины затронут зверское убийство актрисы Шэрон Тейт и её друзей в собственном доме.

Голливудский режиссер Квентин Тарантино готовится к съёмкам своего нового фильма, который посвящён печально известному американскому серийному убийце Чарльзу Мэнсону и его преступной секте "Семья". Об этом сообщает издание Variety.

События картины затронут трагедию 8 августа 1969 года, когда Мэнсон и его последователи устроили жестокую расправу в одном из домов Лос-Анджелеса. Сектанты убили пятерых человек, в том числе актрису Шэрон Тейт, супругу режиссёра Романа Полански, которая находилась на восьмом месяце беременности.

По сообщениям Variety, Тарантино уже написал сценарий к фильму, однако неизвестно, будет ли картина байопиком или же трагические события послужат в качестве фона для отдельных, переплетающихся историй.