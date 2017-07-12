Хакеры месяцами похищали банковские данные постояльцев отелей Трампа

В компании заверили, что очень серьёзно относятся к произошедшему, и дали пострадавшим советы, как не позволить киберпреступникам воспользоваться украденной информацией.

В течение нескольких месяцев — с августа 2016-го по март 2017-го — хакеры имели доступ к личной и банковской информации клиентов 14 отелей Трампа. Об этом говорится в отчёте компании, управляющей гостиницами.

В распоряжении киберпреступников оказались "имена владельцев и номера платёжных карт, срок действия карты и, возможно, код безопасности". В некоторых случаях хакеры также получили доступ к именам гостей, их электронной почте, номерам телефонов и домашним адресам. Впрочем, номера социального страхования и полные паспортные данные, как заверили в компании, им узнать не удалось.

— Конфиденциальность и защита информации наших гостей — это вопрос, к которому мы очень серьёзно относимся, — подчеркнули в компании и дали совет всем своим клиентам предпринять некоторые меры, чтобы преступники не смогли воспользоваться похищенными сведениями.

По данным Trump Hotel, хакеры сумели взломать систему, используемую для централизованного бронирования номеров. При этом компьютерные сети самих отелей во время атаки не пострадали.