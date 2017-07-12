Мейвезер завершит спортивную карьеру после боя с Макгрегором

По словам боксёра, его организм изношен и он совсем не тот боец, каким был ещё два года назад.

Поединок против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора станет последним в спортивной карьере Флойда Мейвезера. Об этом сам американский боксёр заявил в интервью порталу FightHype.com.

Мейвезер признался, что подготовка к бою с Макгрегором даётся ему гораздо тяжелее, чем ожидалось, а сам себя он ощущает совсем не тем бойцом, каким он был два года назад (перед поединками с Мэнни Пакьяо и Андре Берто. — Прим. Лайфа).

— Независимо от того, что произойдёт 26 августа, я больше не могу этого делать. Моё тело слишком изношено, это слишком сложно для меня. Я просто говорю людям правду: я больше не могу этого делать, — заявил 40-летний боксёр.

Мейвезер уже дважды объявлял об уходе из большого спорта — последний раз после поединка с Берто, — но возвращался. В этот раз, как утверждает американец, всё действительно закончится.

В случае победы над Макгрегором Мейвезер, становившийся чемпионом в пяти весовых категориях, превзойдёт достижение тяжеловеса Рокки Марчиано (оба боксёра выиграли 49 поединков при отсутствии поражений. — Прим. Лайфа). Напомним, бой Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе.