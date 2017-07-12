При пожаре в деревянном доме на Алтае погибли трое детей

Их спасти не удалось — сигнал о возгорании поступил слишком поздно, и дети, скорее всего, задохнулись в дыму.

Трое детей погибли в пожаре, произошедшем минувшей ночью в Алтайском крае. Как сообщает региональное ГУ МЧС, возгорание случилось в частном деревянном доме, взрослых в помещении в это время не было.

Когда на место происшествия в село Шелаболиха Шелаболихинского района прибыли пожарные, строение уже горело открытым огнём. По неподтверждённым данным, дети на момент возникновения огня спали и задохнулись в едком дыму.

Как стало известно Лайфу, погибшие в пожаре дети — это братья тринадцати и семи лет, а также их четырёхлетняя сестра.

Спасатели пояснили, что спасти детей было невозможно, так как очевидцы обнаружили пожар слишком поздно. Сейчас у специалистов есть две предварительные версии ЧП: нарушение правил монтажа электрооборудования и неосторожность при курении.