Вертолёт Трампа задел забор и совершил жёсткую посадку

В США в течение месяца скрывали инцидент с аварийным приземлением вертолёта американского президента.

В Нью-Йорке один из любимых частных вертолётов Дональда Трампа задел хвостом ограждение, лишился пропеллера и совершил экстренное приземление. Никто не пострадал, сообщает издание Page Six.

По сообщениям очевидцев, после посадки рабочие поспешили скрыть надпись Trump на корпусе. Детали инцидента хранились в тайне почти месяц. Федеральная служба авиации США расследует инцидент.

— Эта авария стала результатом плохой посадки. Вертолёт врезался в забор хвостом, из-за чего тот отвалился. Главная проблема заключалась только в том, чтобы скрыть вертолёт. Чтобы никто не мог видеть, что это транспорт Трампа, — сообщил один из очевидцев.