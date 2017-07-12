В ЦРУ заявили о наличии "надёжных" доказательств вины властей Сирии в химатаке

Разведслужбы убедили Дональда Трампа в виновности сирийских властей, и итогом стало решение применить "Томагавки".

У американских спецслужб имеются "надёжные улики", удостоверяющие факт применения властями Сирии химоружия 4 апреля. Об этом заявил директор ЦРУ Майкл Помпео.

Выступая на мероприятии, организованном неправительственной организацией под названием "Альянс разведки и национальной безопасности", Помпео рассказал о поручении президента США Дональда Трампа воссоздать картину инцидента в Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

По словам директора ЦРУ, президенту доложили о выводах разведсообщества, согласно которым при атаке действительно было применено химоружие и его использовал сирийский режим.

— Я знал, насколько тверды наши доказательства, и я смог взглянуть президенту в глаза, сказать, что разведывательное сообщество располагает надёжными уликами, уликами, которые мы могли предоставить ему и на которые он мог полагаться, — сказал глава ключевого разведывательного ведомства США.

При этом какой-либо конкретики или уточнения от него не последовало. Помпео отметил, что разведчики заверили Трампа в "высокой степени уверенности" в своих выводах.

Итогом стало распоряжение американского президента ударить крылатыми ракетами "Томагавк" "по тому самому аэродрому, с которого была совершена атака", резюмировал Помпео.