Директор ЦРУ: Русские вмешивались в американские выборы ещё в 1970-х годах

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Директор ЦРУ: Русские вмешивались в американские выборы ещё в 1970-х годах

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Майк Помпео. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил о том, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года не стало для него сюрпризом.

— Русские явно сделали это на выборах в 2016 году. Они делали то же самое на выборах 2012 года и в 1970-х годах. Они были в этом чертовски долго, — заключил Помпео на ужине, организованном неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности" в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния.

Напомним, американская сторона неоднократно заявляла, что хакеры, действующие по указке Кремля, вмешивались в избирательный процесс в США, однако до сих пор не представила никаких весомых доказательств.

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