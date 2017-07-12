Директор ЦРУ: Русские вмешивались в американские выборы ещё в 1970-х годах

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео заявил о том, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года не стало для него сюрпризом.

— Русские явно сделали это на выборах в 2016 году. Они делали то же самое на выборах 2012 года и в 1970-х годах. Они были в этом чертовски долго, — заключил Помпео на ужине, организованном неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности" в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния.

Напомним, американская сторона неоднократно заявляла, что хакеры, действующие по указке Кремля, вмешивались в избирательный процесс в США, однако до сих пор не представила никаких весомых доказательств.