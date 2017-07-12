Директор ЦРУ обвинил Россию и WikiLeaks в стремлении разрушить демократию Запада

Как полагает Майкл Помпео, американским спецслужбам надо тщательно следить за Россией.

Майкл Помпео заявил, что деятельность российского правительства и организации WikiLeaks являются немаловажными угрозами, с которыми сталкивается ЦРУ. Глава ведомства также отметил, что именно эти две составляющие размывают демократию и верховенство закона во всем мире.

Помпео предан идее о реальном вмешательстве России в ход выборов в США. При этом он также выразил мнение, что Москва предпринимала подобные же усилия и в 2012 году, и на протяжении всех последний десятилетий, даже в 1970-е годы.

Сайт WikiLeaks же, по мнению руководителя разведки США, является вражеской службой, деятельность которой направлена на подрыв западной демократии через вербовку шпионов и кражу государственных секретов.