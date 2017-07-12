Звезда "Теории большого взрыва" сообщила о своей беременности

Актриса призналась, что в прошлом у неё случился выкидыш и сейчас она боится, что это произойдёт вновь.

Американская актриса Мелисса Рауш, наиболее известная зрителям по роли Бернадетт Ростенковски в ситкоме "Теория большого взрыва", сообщила о том, что ждёт ребёнка. Об этом она написала в эссе, вышедшем на портале Glamour.com.

По словам 37-летней Рауш, долгожданный первенец должен появиться на свет осенью этого года. Однако она призналась, что в эти минуты её посещают не только счастливые мысли: дело в том, что в прошлом у актрисы случился выкидыш и потерю ребёнка она и её муж пережили очень тяжело.

— После того случая я ощутила одну из самых глубоких печалей. С него началась депрессия, в которую я погрузилась. Образ нашего ребёнка на ультразвуковом мониторе — без движения, без сердечного биения —преследует меня до сих пор. А всего за две недели до этого мы видели, как самое маленькое в мире сердце бьётся, — написала Мелисса Рауш.

Актриса добавила, что предпочла бы никому не рассказывать о своей нынешней беременности, "пока её ребёнок не пойдёт в колледж". Но она всё же решила сообщить об этом, прежде чем кто-нибудь "увидит её, ковыляющую по дороге с выступающим животом, и не разнесёт эту новость".