Очень хотела в США: мексиканка застряла на стене при попытке пересечь границу

Жительница Мексики осталась болтаться на пограничном ограждении, когда пыталась пересечь границу Соединённых Штатов, сообщает Daily Mail. Женщина воспользовалась помощью контрабандистов, которые спускали её на другую сторону.
В момент, когда к перебежчикам приблизились пограничники, мужчины убежали в страхе, оставив женщину висеть на верёвке. Мексиканке, которая не могла освободиться, пришлось принять помощь сотрудников пограничной службы, а затем отправиться на допрос.
Представитель посольства США по вопросам таможенного дела и безопасности заявила, что женщина не пострадала, а её горе-помощников задержать не удалось.
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