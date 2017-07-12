Очень хотела в США: мексиканка застряла на стене при попытке пересечь границу

Женщина осталась подвешенной на верёвке, когда её помошники скрылись с места преступления.

Жительница Мексики осталась болтаться на пограничном ограждении, когда пыталась пересечь границу Соединённых Штатов, сообщает Daily Mail. Женщина воспользовалась помощью контрабандистов, которые спускали её на другую сторону.

В момент, когда к перебежчикам приблизились пограничники, мужчины убежали в страхе, оставив женщину висеть на верёвке. Мексиканке, которая не могла освободиться, пришлось принять помощь сотрудников пограничной службы, а затем отправиться на допрос.

Представитель посольства США по вопросам таможенного дела и безопасности заявила, что женщина не пострадала, а её горе-помощников задержать не удалось.