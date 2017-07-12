В России появится комиссия по вопросам культурной политики

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В России появится комиссия по вопросам культурной политики

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Фото:© РИА Новости/Михаил Мокрушин

Согласно постановлению правительства, новая структура займётся разработкой "стратегических подходов к реализации государственной культурной политики".

Кабмин РФ одобрил создание комиссии по культурной политике. Сегодня был опубликован соответсвующий документ.

— Комиссия будет формировать механизмы координации деятельности субъектов государственной культурной политики, проводить мониторинг достижения целей, вырабатывать критерии оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления, — говорится в постановлении.

Известно также, что структуру возглавит заместитель председателя правительства.

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