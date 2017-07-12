В Национальном родительском комитете поддержали новые правила перевозки детей

Общественные деятели считают, что новые правила не только поспособствуют безопасности пребывания несовершеннолетних в транспорте, но и сделают их проезд более комфортным.

Председатель Центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала вступившие в силу новые правила перевозки детей. По мнению общественного деятеля, нововведение необходимо, так как это облегчит ряд определённых трудностей.

— У меня, например, четверо детей, и для того, чтобы уже не маленьких, но ещё не достигших 12–14 лет детей куда-то перевезти, нужно было заказывать либо две машины, либо брать минивэн. При этом я никаким образом не хочу ставить жизнь детей под угрозу, но прекрасно понимаю, что ремней достаточно для того, чтобы ребёнок в случае аварии не пострадал, — прокомментировала председатель Родительского комитета.

Председатель Родительского комитета также отметила недостатки детского кресла. По словам Ирины Волынец, устройство занимает много места в машине, дорого стоит и рассчитано только на определённый возраст.

— Регламент, который принят сейчас, — это некое равновесие между нормами безопасности и здравым смыслом. Детям в таких креслах неудобно, особенно при поездках на дальние расстояния. Тут важно смотреть на ситуацию не только с позиции безопасности, но и с позиции детского комфорта, — отметила Волынец.

Поддержал новые правила перевозки лидер всероссийской партии "Автомобильная Россия" Вячеслав Лысаков. По словам депутата, новое постановление необходимо в будущем дополнять, в том числе уделить внимание транспортировке детей-инвалидов.

— Есть дети, у которых очень нестандартная комплекция. Если ребёнок крупный, то лучше, конечно, его пристёгивать. Самое главное, что теперь мы знаем какие средства для безопасности детей в транспорте вообще можем использовать, — сообщил Лысаков.

Напомним, что в России вступили в силу новые правила перевозки детей. Теперь детей старше семи лет разрешается перевозить на заднем сиденье легковой машины без специального кресла, пристегнув специальным штатным ремнём безопасности.