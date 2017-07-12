Социологи: Большинство россиян негативно оценивают отношения РФ и Украины

При этом событиями в соседней стране интересуются почти три четверти граждан. Чаще всего люди говорят об ухудшении ситуации или о том, что на протяжении последних лет всё остаётся без изменений.

Более трети жителей РФ (36%) заявили о напряжённости в российско-украинских отношениях, 25% назвали их враждебными, а 13% — прохладными. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Только каждый десятый респондент оценил отношения между государствами как нейтральные. Положительные оценки дали совсем мало человек (5% заявили о дружбе России и Украины, 3% — о добрососедстве).

Опрос проводился с 5 по 7 июля, в нём приняли участие 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее социологи пришли к выводам, что за период с января по май украинцы стали в целом лучше относиться к РФ.