Восемь туристов пропали во время похода в Иркутской области

На поиски жителей Ростова-на-Дону отправились спасатели, которые задействовали вертолёт.

В Иркутской области группа из восьми туристов из Ростова-на-Дону во время похода не вышла на связь с родственниками в назначенное время. В итоге их близкие обратились за помощью к спасателям. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, внимательно изучив возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. Сегодня утром на поиски пропавшей группы отправился вертолёт Ми-8 МЧС РФ с четырьмя спасателями на борту, врачом и сотрудником полиции, — отмечается в сообщении регионального управления МЧС.

Поясняется, что туристы отправились в поход 17 июня, они должны были путешествовать по Иркутской области до 20 июля. При этом уроженцы Ростова-на-Дону договорились, что будут периодически выходить на связь, однако 3 июля этого не произошло.

В МЧС добавили, что поиски затрудняются тем, что перед походом туристы не зарегистрировались в спасательном подразделении. Кроме того, у них с собой нет средств спутниковой связи.