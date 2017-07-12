В ближайший час на Москву обрушатся ливни с градом и грозой

Сотрудники столичного главка МЧС выпустили экстренное предупреждение в связи с предстоящей непогодой.

Дождь с грозой и градом обрушатся на столичный регион в ближайший час. Как сообщили в московском главке МЧС РФ, непогода сохранится до утра 13 июля. Также ожидается, что порывы ветра при грозе достигнут 15–20 метров в секунду.

— В ближайший час с сохранением днём и вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15–20 м/с, — отмечается на сайте столичного главка МЧС.

Сотрудники ведомства обратились к жителям столичного региона с просьбой обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять автомобили под деревьями, а по возможности переждать непогоду в помещении.