В ближайший час на Москву обрушатся ливни с градом и грозой

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В ближайший час на Москву обрушатся ливни с градом и грозой

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Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Паршин

Сотрудники столичного главка МЧС выпустили экстренное предупреждение в связи с предстоящей непогодой.

Дождь с грозой и градом обрушатся на столичный регион в ближайший час. Как сообщили в московском главке МЧС РФ, непогода сохранится до утра 13 июля. Также ожидается, что порывы ветра при грозе достигнут 15–20 метров в секунду.

— В ближайший час с сохранением днём и вечером 12 июля, ночью и утром 13 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15–20 м/с, — отмечается на сайте столичного главка МЧС.

Сотрудники ведомства обратились к жителям столичного региона с просьбой обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять автомобили под деревьями, а по возможности переждать непогоду в помещении.

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