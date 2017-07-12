"Мегафон" выкупит 100% акций "Евросети"

Другой участник сделки, компания "Вымпелком", приобретёт половину розничных салонов "Евросети".

"Мегафон" доведёт свою долю в "Евросети" до 100%. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на материалы компании.

— На основе договорённости, достигнутой между сторонами, "Мегафон" приобретёт у "Вымпелкома" принадлежащую компании долю в размере 50% акций "Евросети" и доведёт свою долю владения до 100%. "Евросеть" останется на рынке как операционная компания. "Вымпелком", в свою очередь, приобретёт половину розничных салонов "Евросети, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволит "Мегафону" и "Вымпелкому" развивать свои независимые розничные стратегии и улучшить качество обслуживания. Сделка завершится только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласия регулятора.