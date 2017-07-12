СК проводит служебную проверку по делу о долгах рабочим на заводе Нижнего Тагила

Отмечается, что для проверки в Екатеринбург уже выехали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина организована служебная проверка в связи с волокитой, которая возникла при расследовании дела о невыплате зарплат рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

На время служебной проверки от расследования отстранён руководитель СУ СКР по Свердловской области. При этом в Екатеринбург выехали сотрудники центрального аппарата ведомства.

В Следственном комитете пояснили, что задолженность по зарплатам рабочим предприятия возникла в период с апреля 2016 года по январь 2017 года.

— Недопустима ситуация, при которой реализация данного права кем-либо

ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время, — добавили в ведомстве.

Кроме того, следователи отмечают, что проверка покажет, почему расследование этого дела до сих пор не завершено, а по её итогам будут приняты некоторые кадровые решения.

После того как жалоба о долгах поступила президенту РФ Владимиру Путину, рабочим за два дня возместили долги на общую сумму более чем в 7,5 млн рублей. Зарплату получили 110 сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.