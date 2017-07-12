Главу свердловского СУ СК отстранили на время проверки нижнетагильского завода

По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016-го по январь 2017 года.

На время проведения служебной проверки по факту задержек заработной платы на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, а также из-за волокиты с расследованием было принято решение о временном отстранении от должности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Об этом Лайфу сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

— Защита конституционных прав граждан, одним из которых является право на вознаграждение за труд, является одним из приоритетов в работе Следственного комитета. Недопустима ситуация, при которой реализация данного права кем-либо ограничивается, а на его восстановление уходит столь длительное время, — пояснила она позицию следователей.

В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи с чем уголовное дело о неправомерных действиях администрации завода по сей день расследуется безрезультатно, добавили в ведомстве.

Напомним, после того как жалоба о долгах поступила президенту РФ Владимиру Путину, рабочим за два дня возместили долги на общую сумму более чем в 7,5 млн рублей. Зарплату получили 110 сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

Ранее Лайф сообщал, что для проверки в Екатеринбург уже выехали сотрудники центрального аппарата СК.