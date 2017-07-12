Вместо детских пазлов из Германии в Россию пришла посылка с 30 кг наркотиков

Стоимость такой партии синтетических веществ на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.

ФСБ вместе с Почтой России перекрыла крупный канал поставки наркотиков, перехватив посылку из Германии, в которой вместо заявленного в документах детского пазла оказалось 30 килограммов наркотиков на десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Как считают следователи, такую щедрую посылку в Россию отправили уроженец Украины и жительница Астраханской области. Они заранее подкупили сотрудников двух московских отделений связи и курьеров, которые выдавали им коробки без проверки документов.

В результате сотрудниками ФСБ посылка была перехвачена, а наркодилеров поймали с поличным в одном из почтовых отделений Москвы.

— В посылках эксперты обнаружили свыше 30 килограммов сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе Почты России.

Теперь сотрудников почты и курьеров, которые помогали злоумышленникам в поставке наркотиков, уволят. По данному факту возбуждено уголовное дело.