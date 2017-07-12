На Камчатке задержали браконьеров, перевозивших семь тонн живого синего краба

У экипажа иностранного корабля не было судового журнала и документов, разрешающих вести промысел в исключительной экономической зоне России.

В Беринговом море пограничники задержали судно, на котором браконьеры перевозили семь тонн живого синего краба. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району.

В ходе проверки пограничники установили наименование судна и порт его приписки (порт Ломе, Республика Того). На борту было 17 человек, все они — граждане Российской Федерации.

В результате крабов выпустили обратно в море. Корабль доставят в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.