На Камчатке задержали браконьеров, перевозивших семь тонн живого синего краба

Читайте также

На Камчатке задержали браконьеров, перевозивших семь тонн живого синего краба

46

Синий краб. Фото: Wikipedia / A. C. Tatarinov

У экипажа иностранного корабля не было судового журнала и документов, разрешающих вести промысел в исключительной экономической зоне России.

В Беринговом море пограничники задержали судно, на котором браконьеры перевозили семь тонн живого синего краба. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району.

В ходе проверки пограничники установили наименование судна и порт его приписки (порт Ломе, Республика Того). На борту было 17 человек, все они — граждане Российской Федерации.

В результате крабов выпустили обратно в море. Корабль доставят в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!