На Камчатке задержали браконьеров, перевозивших семь тонн живого синего краба

В Беринговом море пограничники задержали судно, на котором браконьеры перевозили семь тонн живого синего краба. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району.
В ходе проверки пограничники установили наименование судна и порт его приписки (порт Ломе, Республика Того). На борту было 17 человек, все они — граждане Российской Федерации.
В результате крабов выпустили обратно в море. Корабль доставят в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.
- Популярные
- По времени