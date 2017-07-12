В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время G20

В прокуратуре Гамбурга сообщили, что после беспорядков, которые произошли во время саммита G20, арестовали двух граждан России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства.
— Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина, — отметили в немецком надзорном ведомстве.
Ранее полиция отмечала, что по делу о беспорядках в Гамбурге было задержано шесть граждан России, при этом четверых уже отпустили.
Напомним, беспорядки в Гамбурге устроили антиглобалисты, которые были не согласны с проведением саммита "Большой двадцатки". Во время протестов митингующие закидывали полицейских камнями, коктейлями Молотова и даже запускали сигнальную ракету в вертолёт. По последним данным, ранения получили 476 стражей порядка.
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