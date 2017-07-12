Спасатели нашли пропавших под Иркутском туристов

Сегодня утром на поиски путешественников направили вертолёт Ми-8 МЧС РФ с четырьмя спасателями, врачом и сотрудником полиции на борту.

По последним данным, пропавших в Иркутской области туристов из Ростова-на-Дону нашли. Один из сотрудников МЧС заметил их с вертолёта.

Все восемь человек живы и здоровы. В настоящее время они продолжили маршрут.

— Туристы нашлись, с ними всё благополучно. Жена одного из сплавщиков начала разыскивать их. У них проблем нет, они продолжили движение, спасатели улетели назад, — пояснил оперативный дежурный МЧС Иркутской области.

Ранее сообщалось, что группа выдвинулась в поход 17 июня. Близкие туристов забили тревогу, когда путешественники не вышли на связь 3 июля.