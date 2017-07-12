Игорь Додон допустил, что Молдавия вступит в ЕАЭС

По словам главы государства, окончательное решение может быть принято уже осенью этого года.

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его страна может в будущем стать одним из членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

—Считаю, что для Молдавии это было бы правильным, но это решит народ, мы проведём референдум в нужный момент, — отметил Додон в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его мнению, первый шаг в этом направлении уже сделан в апреле: был подписан меморандум о сотрудничестве.

— Второй шаг — подача заявки на получение статуса наблюдателя, эту заявку рассмотрели в Бишкеке, в октябре, скорее всего, по ней будет принято окончательное решение, — сказал Додон.

Действующий президент Молдавии является противником идеи вступления страны в НАТО. Он также часто критикует Евросоюз. Так, он намерен аннулировать соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС.

ЕАЭС объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Его цель — общая экономическая политика, а также зона свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.