За последний год россияне стали меньше тратить на ипотеку

Если в начале прошлого года на обслуживание жилищных кредитов в среднем уходило 49 процентов от зарплаты, то в первом квартале нынешнего — 45 процентов.

За последний год россияне стали меньше тратить на обслуживание ипотечных кредитов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Так, если в начале прошлого года на обслуживание жилищных кредитов у россиян в среднем уходило 49 процентов от зарплаты, то в первом квартале нынешнего — 45 процентов. По оценкам экспертов, в ближайшие год-полтора ипотека может подешеветь ещё на один-два процентных пункта.

Эксперты объясняют причину данной тенденции значительным сокращением процентных ставок по жилищным кредитам, так как реальные доходы россиян за последние два года продолжали снижаться.

Отметим, что на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%.