Украинский шоумен Зеленский высказался против чёрных списков российских артистов

При этом, шоумен добавил, что артист, который идёт в политику, сразу же переходит в "другую категорию".

Известный украинский шоумен и актёр, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский высказался против политики "чёрных списков" — запрета российских артистов, книг, фильмов и проч. на Украине.

— Я всегда был против запретов. А тем более мне не нравится, что политика запретов коснулась артистов. Это глупость! — заявил Зеленский в интервью латвийскому порталу Delfi.

При этом шоумен выразил мнение, что артист перестаёт быть артистом, когда идёт в политику, а значит и отношение к его работам может меняться.

— Но как только артист становится не артистом, а политиком, депутатом Госдумы и тому подобное — он сразу перестает быть артистом. Это политик, который может петь, сниматься в кино, играть в театре и т.д. Это уже другая категория, — заявил Зеленский.

Кстати, недавно российская телеведущая, бывшая участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова была внесена в чёрный список украинского сайта "Миротворец".