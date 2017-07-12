Лукашенко заверил, что белорусы никогда не откажутся от русского языка

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Лукашенко заверил, что белорусы никогда не откажутся от русского языка

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии подчеркнул, что потерять русский язык означает для населения страны "потерять историю, современность и будущее".

Александр Лукашенко, выступая на конгрессе русской прессы в Минске, заявил о чрезвычайной важности русского языка для белорусов.

Русский язык — это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме,

президент Белоруссии Александр Лукашенко

Напомним, в конце июня Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Они обсудили сотрудничество в экономике, а также совместные планы и интересы.

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