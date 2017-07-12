Лукашенко заверил, что белорусы никогда не откажутся от русского языка

Александр Лукашенко, выступая на конгрессе русской прессы в Минске, заявил о чрезвычайной важности русского языка для белорусов.
Русский язык — это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме,
президент Белоруссии Александр Лукашенко
Напомним, в конце июня Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Они обсудили сотрудничество в экономике, а также совместные планы и интересы.
- Популярные
- По времени