Лукашенко заверил, что белорусы никогда не откажутся от русского языка

Президент Белоруссии подчеркнул, что потерять русский язык означает для населения страны "потерять историю, современность и будущее".

Александр Лукашенко, выступая на конгрессе русской прессы в Минске, заявил о чрезвычайной важности русского языка для белорусов.

Русский язык — это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме, президент Белоруссии Александр Лукашенко

Напомним, в конце июня Александр Лукашенко встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Они обсудили сотрудничество в экономике, а также совместные планы и интересы.