Предотвратившие теракт в парижском поезде сыграют в фильме Клинта Иствуда

Трое американцев находились в одном составе с террористом, который собирался открыть стрельбу по пассажирам.

Трое американцев, предотвративших теракт в парижском поезде, сыграют самих себя в фильме Клинта Иствуда "15:17 до Парижа". Об этом пишет портал Abc.

Спенсер Стоун, Алек Скарлатос и Энтони Сэдлер в 2015 году сорвали террористический акт во французском поезде, направлявшемся из Амстердама в Париж. Мужчины находились в составе, в котором преступник хотел открыть стрельбу по пассажирам. Трое друзей сумели предотвратить трагедию, обезоружив его.

Отметим, что Иствуд уже набирал неизвестных актёров (например, в драму "Гран Торино"), но впервые снимет фильм с привлечением людей, реально принимавших участие в событиях.

Ранее стало известно, что в Бельгии задержали шесть человек, подозреваемых в попытке устроить теракт в поезде Амстердам — Париж в 2015 году.