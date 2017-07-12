Предотвратившие теракт в парижском поезде сыграют в фильме Клинта Иствуда

Читайте также

Предотвратившие теракт в парижском поезде сыграют в фильме Клинта Иствуда

165

Фото: Getty Images

Трое американцев находились в одном составе с террористом, который собирался открыть стрельбу по пассажирам.

Трое американцев, предотвративших теракт в парижском поезде, сыграют самих себя в фильме Клинта Иствуда "15:17 до Парижа". Об этом пишет портал Abc.

Спенсер Стоун, Алек Скарлатос и Энтони Сэдлер в 2015 году сорвали террористический акт во французском поезде, направлявшемся из Амстердама в Париж. Мужчины находились в составе, в котором преступник хотел открыть стрельбу по пассажирам. Трое друзей сумели предотвратить трагедию, обезоружив его.

Отметим, что Иствуд уже набирал неизвестных актёров (например, в драму "Гран Торино"), но впервые снимет фильм с привлечением людей, реально принимавших участие в событиях.

Ранее стало известно, что в Бельгии задержали шесть человек, подозреваемых в попытке устроить теракт в поезде Амстердам — Париж в 2015 году.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!