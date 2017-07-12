Брат резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна назначен послом Армении в Канаде

Левон Мартиросян в 2008–2012 годах был помощником президента Армении, в 2012–2017 годах — депутатом местного парламента от Республиканской партии.

Младший брат российского шоумена и продюсера, резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна назначен послом Армении в Канаде. Соответствующий документ подписал президент Армении Серж Саргсян, сообщают местные СМИ.

41-летний Левон Мартиросян известен в Армении как талантливый дипломат, юрист и политик. В 2002 году он окончил юридический факультет Эссекского университета (Великобритания) и защитил степень магистра международного права.

В 2008–2012 годах он занимал должность помощника президента Армении, а в мае 2012-го был избран депутатом Национального собрания по пропорциональной избирательной системе от Республиканской партии Армении.

На должности посла Армении в Канаде с резиденцией в Оттаве брат звезды Comedy Club сменит Армена Еганяна, который занимал должность посла с 2011 года.