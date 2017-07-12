В России могут запретить продажу алкогольных энергетиков

Читайте также

В России могут запретить продажу алкогольных энергетиков

151

Банки с алкогольными напитками в одном из московских продуктовых магазинов. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Компаниям разрешат производить подобные напитки только для вывоза из России. Цель инициативы — сократить потребление алкоголя "не по целевому назначению".

Продажу алкогольных энергетиков могут запретить в России. Минфин РФ подготовил соответствующие поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Ранее предложенный министерством проект закона получил поддержку правительства, но был отдан на доработку. Цель инициативы — сократить в России потребление алкоголя "не по целевому назначению".

В случае принятия поправок алкогольные энергетики можно будет производить только для экспорта. Российские рынки же для них будут закрыты.

— Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России, — говорится в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает ограничение доступа к сайтам, продающим спиртосодержащую и алкогольную продукцию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!