В России могут запретить продажу алкогольных энергетиков

Компаниям разрешат производить подобные напитки только для вывоза из России. Цель инициативы — сократить потребление алкоголя "не по целевому назначению".

Продажу алкогольных энергетиков могут запретить в России. Минфин РФ подготовил соответствующие поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Ранее предложенный министерством проект закона получил поддержку правительства, но был отдан на доработку. Цель инициативы — сократить в России потребление алкоголя "не по целевому назначению".

В случае принятия поправок алкогольные энергетики можно будет производить только для экспорта. Российские рынки же для них будут закрыты.

— Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России, — говорится в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает ограничение доступа к сайтам, продающим спиртосодержащую и алкогольную продукцию.