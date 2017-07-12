В России могут запретить продажу алкогольных энергетиков

Продажу алкогольных энергетиков могут запретить в России. Минфин РФ подготовил соответствующие поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции.
Ранее предложенный министерством проект закона получил поддержку правительства, но был отдан на доработку. Цель инициативы — сократить в России потребление алкоголя "не по целевому назначению".
В случае принятия поправок алкогольные энергетики можно будет производить только для экспорта. Российские рынки же для них будут закрыты.
— Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России, — говорится в сообщении.
Кроме того, закон предусматривает ограничение доступа к сайтам, продающим спиртосодержащую и алкогольную продукцию.
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