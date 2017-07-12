В последний день очередь к мощам Николая Чудотворца сократилась в разы

Сегодня паломники ожидают возможности поклониться святыне в среднем четыре часа. Накануне люди проводили в очереди по 11 часов.

В настоящее время вход в очередь, ведущую к храму Христа Спасителя, располагается на Фрунзенской набережной, между Крымским мостом и Первой Фрунзенской улицей. Об этом сообщается на официальном сайте принесения святыни.

Вход в храм закроют в 17:00. После этого мощи Николая Чудотворца начнут готовить к перевозке в Санкт-Петербург (там они пробудут до 28 июля).

Отметим, в предпоследний день пребывания мощей в Москве им поклонилось более 56 тысяч человек. В числе паломников была член Совета Федерации Елена Мизулина.