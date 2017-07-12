Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после похода в Сирию

Теперь к Средиземному морю отправился новый однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после того, как совершил поход в Средиземное море к берегам Сирии. В общей сложности корабль выполнял боевую задачу более четырёх месяцев.

— Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь, — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Теперь к выполнению задач в Средиземном море вместо "Адмирала Григоровича" приступил однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен".