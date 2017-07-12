НАТО планирует высказать новые претензии к России

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НАТО планирует высказать новые претензии к России

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

На заседании Совета Россия — НАТО, которое состоится в четверг в Брюсселе, страны альянса хотят высказать новые претензии к России. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что НАТО планирует заявить о своём недовольстве агрессивными и опасными маневрами российских военных лётчиков над Балтийским морем, включая "опасное поведение при перехвате".

Отметим, что Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты самолётов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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