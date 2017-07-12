Кто-то слишком много ест! Голова медвежонка застряла в пластиковой банке

На помощь зверю пришли полицейские. После вызволения медвежонок вернулся в дикую природу.

Полиция округа Ла-Верн в Калифорнии спасла медвежонка, застрявшего в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и природоохранных организаций. Полицейский несколько минут держал медведя, пока ветеринар вызволял животное. Чем именно медвежонка так заинтересовала банка, не сообщается. Вероятно, детёныш рассчитывал найти там что-то съедобное, отмечают в сообщении.

— Как только малыш стал свободным, он вернулся в дикую природу, — говорится в подписи к видео.