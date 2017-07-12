После вооружённого нападения в Абхазии с туристами из России работают психологи

За информацию о преступниках назначено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. После нападения они смогли скрыться и до сих пор находятся в розыске.

Двум семьям из Москвы, на которые совершили вооружённое нападение на берегу моря в Гудаутском районе Абхазии, оказывается психологическая помощь. Как ранее сообщалось, при этом одного из российских туристов Андрея Кабанова преступники убили, нанеся ему два ножевых ранения в область грудной клетки.

— Сейчас там создан небольшой оперативный штаб, сотрудники различных ведомств находятся рядом с пострадавшей семьёй. Помощь психологов семье в такой ситуации необходима, — приводит слова пресс-секретаря Минздрава республики Рустама Зантарии "Sputnik Абхазия".

Как ранее сообщалось, преступники напали на группу туристов из России. Они пытались их ограбить и взять в заложники. В итоге глава одной из семей оказал сопротивление, и ему нанесли два удара. При этом злоумышленники всё-таки похитили его жену и ещё одну женщину из группы с детьми. Сам Андрей Кабанов от полученных ран скончался в больнице.

Примечательно, что дело о вооружённом нападении на туристов взял под контроль глава МВД республики. А за информацию о преступниках назначено вознаграждение в размере одного миллиона рублей.