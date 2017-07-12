Во Флориде 80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонувшую семью

Инцидент, который едва не обернулся трагедией, произошёл в районе города Панама-Сити 8 июля.

Почти 80 человек на одном из пляжей Флориды создали живую цепь длиной около 100 метров, чтобы спасти тонувшую семью. Об этом сообщает CBS.

Сообщается, что инцидент произошёл в районе города Панама-Сити в субботу, 8 июля. Двоих братьев, которые купались у берега, унесло сильным течением. Их мать и бабушка бросились на помощь, но тоже начали тонуть.

В результате около 80 отдыхающих взялись за руки и выстроились в цепь, идущую от пляжа и заканчивающуюся в море. Через час они сумели добраться до тонущей семьи и вытянуть их на сушу.

По данным CBS, из-за сильного стресса у бабушки мальчиков случился сердечный приступ, её увезли в больницу. Другие члены семьи не пострадали.